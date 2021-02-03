Американские аналитики назвали F-35 самым дорогим и проблемным истребителем

F-35 - не только самый боеспособный, но и самый проблемный истребитель для США. Об этом пишет американский научно-популярный журнал Popular Mechanics.

F-35 - не только самый боеспособный, но и самый проблемный истребитель для США. Об этом пишет американский научно-популярный журнал Popular Mechanics.

Самолет может развивать скорость до 1,6 Маха и нести четыре вида оружия без ущерба для скрытности. Но главный плюс истребителя не в огневой мощи, а в вычислительной мощи и ситуационной осведомлённости, приводит слова автора публикации "ПолитРоссия".

Проектирование F-35 было начато с нуля, с упором на незаметность, на сегодняшний день его можно назвать самым скрытным эксплуатируемым воздушным судном. Базовая боевая комплектация всех модификаций истребителя включает в себя две ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120C/D и две 1000-фунтовые управляемые бомбы GBU-32 JDAM - всё это позволяет F-35 поражать как воздушные, так и наземные цели.

В кабине F-35 меньше датчиков и экранов, чем у предыдущих самолётов, вместо этого у пилота установлена нашлемная система отображения и обнаружения с дополненной реальностью, что позволяет быстрее анализировать информацию. Данные собирают специальные приборы, установленные на борту воздушного судна, а также с наземного транспорта, беспилотников и ближайших летательных аппаратов.

Оборонное ведомство США решило начать производство F-35 до завершения всех испытаний, что привело к массовым поломкам и дорогостоящим ремонтам. В 2010 году стоимость F-35 выросла более чем на 89 процентов по сравнению с первоначальными оценками. Пройдёт ещё восемь лет, перед тем как первые боевые истребители F-35 вступят в бой. Из-за постоянных неполадок с программным обеспечением воздушное судно не было одобрено для полномасштабного производства. В январе 2018 года у истребителя было найдено более 50 недостатков категории номер один, в общей сложности было обнаружено 913 недостатков.