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15:06   3 Февраля 2021
Политика

Лавров ответил фразой Данилы Багрова на вопрос об агрессии Запада

Лавров ответил фразой Данилы Багрова на вопрос об агрессии Запада

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров процитировал главного героя фильма "Брат" Данилу Багрова, отвечая на вопрос об агрессии со стороны Запада.

Журналисты поинтересовались у российского дипломата, не пора ли Москве жестче отвечать на агрессивную западную риторику. В ответ Лавров заявил, что РФ привыкла добиваться своих целей вежливым способом.

"Как говорится устами одного известного персонажа российского кинематографа, "не в силе Бог, а в правде"", — сказал глава министерства.

Также он напомнил и о другой пословице: "Мягко стелем, но жестко спать". По его мнению, она тоже характеризует стиль российской дипломатии.

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#лавров #запад #мид рф

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