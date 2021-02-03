Попова рассказала о передаче Белоруссии российской вакцины "ЭпиВакКорона"

Россия направила в Белоруссию вторую отечественную вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанную новосибирским центром "Вектор".

Россия направила в Белоруссию вторую отечественную вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанную новосибирским центром "Вектор".

Кроме того, в республику направили и новую тест-систему для выявления COVID-19. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова по итогам встречи с белорусским премьер-министром Романом Головченко.

Она назвала это "жестом большой дружбы" и выразила уверенность, что "ЭпиВакКорона" сохранит здоровье коллег, которые сейчас находятся в зоне риска. В Роспотребнадзоре ранее отмечали, что по итогам первой и второй фаз исследований иммунологическая эффективность данной вакцины составила 100%.