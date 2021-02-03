15:05 3 Февраля 2021Происшествия
Хакеры взломали сайт канала в Екатеринбурге и показали фильм про "дворец"
Взломщики атаковали сайт "4 канала" в Екатеринбурге, чтобы всю ночь транслировать с него фильм признанного иноагентом ФБК про "дворец" в Геленджике.
Взломщики атаковали сайт "4 канала" в Екатеринбурге, чтобы всю ночь транслировать с него фильм признанного иноагентом ФБК про "дворец" в Геленджике.
Руководители канала готовят обращение в правоохранительные органы и Роскомнадзор. В течение всей ночи специалисты занимались изучением ситуации. Сайт удалось восстановить только к утру, передает РИА Новости.
Напомним, бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром комплекса зданий в Краснодарском крае, представленных в фильме ФБК, основателем которого является арестованный блогер Алексей Навальный.