Хакеры взломали сайт канала в Екатеринбурге и показали фильм про "дворец"

Взломщики атаковали сайт "4 канала" в Екатеринбурге, чтобы всю ночь транслировать с него фильм признанного иноагентом ФБК про "дворец" в Геленджике.

Взломщики атаковали сайт "4 канала" в Екатеринбурге, чтобы всю ночь транслировать с него фильм признанного иноагентом ФБК про "дворец" в Геленджике.

Руководители канала готовят обращение в правоохранительные органы и Роскомнадзор. В течение всей ночи специалисты занимались изучением ситуации. Сайт удалось восстановить только к утру, передает РИА Новости.

Напомним, бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром комплекса зданий в Краснодарском крае, представленных в фильме ФБК, основателем которого является арестованный блогер Алексей Навальный.