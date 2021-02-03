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15:05   3 Февраля 2021
Происшествия

Хакеры взломали сайт канала в Екатеринбурге и показали фильм про "дворец"

Хакеры взломали сайт канала в Екатеринбурге и показали фильм про "дворец"

Взломщики атаковали сайт "4 канала" в Екатеринбурге, чтобы всю ночь транслировать с него фильм признанного иноагентом ФБК про "дворец" в Геленджике.

Руководители канала готовят обращение в правоохранительные органы и Роскомнадзор. В течение всей ночи специалисты занимались изучением ситуации. Сайт удалось восстановить только к утру, передает РИА Новости.

Напомним, бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром комплекса зданий в Краснодарском крае, представленных в фильме ФБК, основателем которого является арестованный блогер Алексей Навальный.

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#екатеринбург #хакеры #фильм #свердловская область #дворец

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