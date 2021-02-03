Президентство Байдена ставить перед руководством Израиля новые вопросы

Новая команда Джо Байдена пока не приступила к вопросам, связанным с проблемами Ирана и Израиля. "Сделка века" вызывает все больше вопросов.

Новая команда Джо Байдена пока не приступила к вопросам, связанным с проблемами Ирана и Израиля. "Сделка века" вызывает все больше вопросов.

Приход Джо Байдена к власти в США спровоцировал бурные дискуссии в израильском кнессете и иранской общественности, передает египетское издание "Аль-Ахрам". По информации, которой располагает СМИ, администрация Нетаньяху больше всего озабочена судьбой "сделки века" и решением ядерной проблемы Ирана.

Ранее о деятельности администрации Байдена высказался заместитель представителя США в ООН Ричард Миллз.

"Деятельность новой администрации будет сосредоточена на достижении мирного соглашения, которые бы устроило обе стороны, что означает возобновление диалога с лидерами и народом Палестины", — заявил Миллз.

Неизвестно, как связано это заявление с границами, предложенными предыдущим президентом США Дональдом Трампом в рамках "сделки века", а также, когда именно стороны начнут переговоры. По сведениям "Аль-Ахрам", израильский премьер Нетаньяху готов признать Палестину как самостоятельное государство де-юре с созданием фактически подконтрольной Иерусалиму демилитаризованной территории. Бывший министр обороны Нафтали Беннет и его преемник Саар отвергают любую возможность появления палестинского государства и согласны в лучшем случае на создание автономии.

Отдельным вопросом в израильской внешнеполитической повестке стоит судьба ядерной сделки с Ираном. 12 января издание Bloomberg опубликовало материал под названием "Израиль планирует сорвать возврат Байдена в ядерную сделку". Через неделю спикер иранского МИДа Саид Хатибзаде заявил, что единственная ядерная сделка, которую признает Иран — уже подписанная шестью странами Резолюция 2231 Совета Безопасности ООН. 22 января в своей статье для журнала Foreign Policy министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф подчеркнул, что, если администрация Байдена решит вернуться к санкциям, наложенным при Трампе, Иран также будет вынужден обратиться к ранее принятым ответным мерам.

Вне зависимости от того, какие решения примет администрация Джо Байдена, в обозначенных проблемах будет крайне сложно достигнуть прорыва: Иран будет требовать возврата в ядерную сделку на прежних условиях, а вопрос с независимым палестинским государством международное сообщество не может решить уже более 70 лет.