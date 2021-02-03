Карасев рассказал о главной национальной идее Украины

Власти Украины пытаются сделать из темы вражды с Россией национальную идею страны, однако при этом они забывают о миллионах украинских граждан, живущих и работающих в РФ.

Власти Украины пытаются сделать из темы вражды с Россией национальную идею страны, однако при этом они забывают о миллионах украинских граждан, живущих и работающих в РФ.

С таким заявлением в эфире украинского телеканала «NEWSONE» выступил киевский политолог, руководитель Института глобальных стратегий Вадим Карасев, рассуждая о том, каким курсом власти ведут Украину на протяжении последних лет.

«10 миллионов этнических украинцев живут в России, работают в России, поднимают нефтеносные регионы. А криптоидеология последних режимов Украины, национальная идея, заключается в войне с Россией, вражда с Россией», — подчеркнул Карасев.

При этом он отметил, что речь идет не просто о каких-то российских войсках, якобы находящихся на украинской территории, а о России как историческом и культурном явлении. Вся культура, имеющая глубокие российские корни, становится для Украины опасной и чужой, превращается в угрозу национальной безопасности, объяснил Карасев.

«Некоторые рассматривают исторический смысл Украины в том, чтобы столетиями воевать с Россией. И столетиями видеть в России врага», — добавил политолог.

Напомним, ранее российский политолог Сергей Михеев заявил, что Запад готовит Украину для проведения на ее территории войны с Россией, так как хочет этой войны, но не хочет, чтобы ее разорительные и разрушительные последствия коснулись стран НАТО. При этом Михеев отметил, что Украина сама позволяет все глубже затягивать себя в эти планы Запада, насыщая свое общество оружием, снижая уровень образования и культуры населения, и сводя экономику к примитивным формам.