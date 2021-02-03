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14:31   3 Февраля 2021
Общество

Оперштаб назвал число вылечившихся от коронавируса москвичей

Оперштаб назвал число вылечившихся от коронавируса москвичей

Более 5 тысяч пациентов с коронавирусом вылечились в Москве за последние сутки, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Так, согласно последним данным, после прохождения лечения от коронавируса выздоровели 5221 человек. Таким образом, с начала пандемии число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 829 844.

Также медики зафиксировали 1545 новых случаев заражения в столице за последние 24 часа. Были госпитализированы 846 человек, а скончались 65 пациентов. Всю актуальную информацию о сложившейся эпидемиологической обстановке можно отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.

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#москва #коронавирус #оперштаб

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