Вассерман объяснил отчаянием цензуру Зеленского в отношении трех телеканалов

По словам политконсультанта, президент Украины готов на все, чтобы удержать власть на фоне стремительного падения собственных рейтингов.

На Украине прекратили эфирное вещание сразу три оппозиционных телеканала — «112 Украина», NewsOne и ZIK. Их отключили по указу президента Владимира Зеленского о введении против них санкций сроком на пять лет. Кроме того, рестрикции коснулись депутата Верховной рады Тараса Козака — владельца медиахолдинга.

Эфир упомянутых каналов теперь можно посмотреть только в Youtube. Сейчас на месте привычного изображения красуется либо техническая заставка, либо черный экран.

На Украине возмутились подобным решением. Некоторые расценили это как настоящую расправу над неугодными СМИ и обвинили власти страны в цензуре.

В свою очередь публицист и политический консультант Анатолий Вассерман убежден, что Зеленский из-за низких рейтингов своей политической фигуры «готов пойти на все», чтобы хоть как-то удержаться у власти.

Уже предупреждали

Идею о том, чтобы ввести санкции в отношении каналов, высказал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. В поддержку такого решения выступили 17 членов ведомства, один воздержался, еще один на момент голосования был в командировке.

Согласно документу, ограничительные меры применяются к телерадиокомпании «112 Украина», включая ее региональных вещателей: «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ».

Также под ограничения попадают компания «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne) и предприятие «Новые коммуникации» (телеканал ZIK). Персональные санкции коснулись депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака.

Согласно указу Зеленского, лицензии телеканалов аннулируются или приостанавливаются, для них вводится запрет на пользование радиочастотным ресурсом Украины. Также каналам прекратят предоставлять услуги по ретрансляции программ. В свою очередь, Козак не сможет распоряжаться своим имуществом, в частности, продавать его.

Важно заметить, что указанные телеканалы, равно как и самого Козака, напрямую связывают с главой политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком. В эфире упомянутых каналов чаще всего можно было встретить именно депутатов от этой партии.

О том, что представители фракций «Слуга народа» и «Голос» хотят закрыть NewsOne, «112 Украина» и ZIK, Медведчук предупреждал еще в начале сентября 2019 года. Первые попытки пришлись на 26 сентября того же года, когда Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания лишил «112 Украина» цифровых лицензий на вещание.

При этом сам Зеленский пообещал не закрывать никаких каналов. Он отметил, что «уважает» каждый телевизионный ресурс.

«Я никогда не закрывал в своей жизни ни одного канала. Я лично за свободу слова, и вы это прекрасно знаете. Я никогда в своей жизни не буду закрывать никакие каналы, не имею права, не имею полномочий», — сказал украинский лидер.

Не свобода слова, а пропаганда

Решение официального Киева сотрудники каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK назвали «политической расправой над неугодными СМИ».

«Мы считаем, что власть, у которой нет ни малейшего повода говорить об успехах, оставляет в эфире только удобные каналы, которые будут врать народу Украины о "невиданных ранее" успехах», — говорится в совместном заявлении.

Решение Зеленского осудили и в Союзе журналистов Украины. Глава организации Сергей Томиленко обвинил власти в выходе за рамки правового поля.

«Тут внесудебным способом происходит блокирование телеканалов, СМИ с огромной аудиторией», — возмутился он.

В свою очередь Зеленский, ранее утверждавший, что «никогда» не будет закрывать телеканалы, призвал разграничивать понятия «свобода слова» и «пропаганда».

«Санкции — трудное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость - это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности», — написал Зеленский в Twitter.

Sanctions is a difficult decision. #Ukraine strongly supports #FreedomOfSpeech. Not propaganda financed by the aggressor country that undermines Ukraine on its way to #EU & EuroAtlantic integration.Fight for independence is fight in the information war for truth & European values — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 3, 2021

Мнение эксперта

Публицист Анатолий Вассерман заявил, что Зеленский сейчас находится не в том положении, чтобы соблюдать какие-либо законы. Эксперт напомнил, что рейтинг президента, равно как и его партии «Слуга народа», стремительно падает с каждым годом. В частности, согласно последнему соцопросу Киевского международного института социологии (КМИС), показатели снизились до 22,1%.

«Помнится, некоего Шарля-Александра де Калонна при короле Людовике XVI спросили, как же он решился стать генеральным контролером финансов Франции, когда он и собственные финансы расстроил. Он ответили: “Вот потому и решился, что расстроил”. Зеленскому сейчас не до соблюдения законов и приличий. Он готов на все, чтобы хоть как-то удержаться во власти», — заявил собеседник «Политики Сегодня».

По словам Вассермана, решение президента ограничить вещание телеканалов попросту меркнет на фоне запрета производить в стране российскую вакцину «Спутник V». Более того, политконсультант называет этот поступок настоящим «преступлением против своего же народа».

«Сейчас он запретил не только покупать в РФ вакцину, хотя известно, что она — лучшая из всех уже применяемых вакцин. Но мало этого. Еще и запрещено производить ее на территории Украины — это очевиднейшее преступление. И понятно, что за это преступление его вряд ли кто-то гладит по головке. В таких условиях, когда его рейтинг трещит по швам», — заметил Вассерман.

Примечательно, что одним из поводов для введения санкций против телеканалов стала трансляция встречи Медведчука с российским лидером Владимиром Путиным в октябре прошлого года. В ходе нее политики обсудили возможные поставки вакцины «Cпутник V» на Украину. В Киеве посчитали прямое включение из Москвы нарушением национального законодательства.

«Запрет производить российскую вакцину, по сути, был наложен посольством США в Киеве. Хотя тогда в официальных властях еще только шло обсуждение этого вопроса. На этом фоне закрытие каналов — это уже мелочь», — убежден собеседник агентства.

Тем временем украинская оппозиция собирается начать процедуру импичмента Зеленскому. По словам сопредседателя фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича, президент страны «поиздевался над избирателями и страной».

«Сегодня вы ударили в сердце демократии, в свободу слова, существование демократической независимой Украины под угрозой. В ближайшее время мы проведем чрезвычайный съезд партии, который определит наши дальнейшие шаги. Запомните, вы не закроете рот ни нашей партии, ни миллиону наших избирателей», — пообещал Рабинович.

Вассерман заявил, что довести импичмент до конца в Верховной раде не получится. Он отметил, что большинство партий парламента поддерживают Зеленского и выступают за антироссийскую риторику.

«Вероятность нулевая. Большинство Верховного совета Украины составляют резко антирусские фракции. Да собственно и сама ОПЗЖ не пытается ничего говорить о воссоединении. Смею заверить, что, если Медведчук или Рабинович станет президентом Украины, он будет вести себя точно так же, как и Зеленский. И поэтому все партии, кроме ОПЗЖ, проголосуют против отстранения Зеленского от должности», — подытожил эксперт.

Санкции против телеканалов осудили в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что ограничительные меры «не соответствуют ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ».