Вассерман объяснил отчаянием цензуру Зеленского в отношении трех телеканалов

По словам политконсультанта, президент Украины готов на все, чтобы удержать власть на фоне стремительного падения собственных рейтингов.

На Украине прекратили эфирное вещание сразу три оппозиционных телеканала — «112 Украина», NewsOne и ZIK. Их отключили по указу президента Владимира Зеленского о введении против них санкций сроком на пять лет. Кроме того, рестрикции коснулись депутата Верховной рады Тараса Козака — владельца медиахолдинга.

Эфир упомянутых каналов теперь можно посмотреть только в Youtube. Сейчас на месте привычного изображения красуется либо техническая заставка, либо черный экран.

На Украине возмутились подобным решением. Некоторые расценили это как настоящую расправу над неугодными СМИ и обвинили власти страны в цензуре.

В свою очередь публицист и политический консультант Анатолий Вассерман убежден, что Зеленский из-за низких рейтингов своей политической фигуры «готов пойти на все», чтобы хоть как-то удержаться у власти.

Уже предупреждали

Идею о том, чтобы ввести санкции в отношении каналов, высказал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. В поддержку такого решения выступили 17 членов ведомства, один воздержался, еще один на момент голосования был в командировке.

Согласно документу, ограничительные меры применяются к телерадиокомпании «112 Украина», включая ее региональных вещателей: «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ».

Также под ограничения попадают компания «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne) и предприятие «Новые коммуникации» (телеканал ZIK). Персональные санкции коснулись депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака.

Согласно указу Зеленского, лицензии телеканалов аннулируются или приостанавливаются, для них вводится запрет на пользование радиочастотным ресурсом Украины. Также каналам прекратят предоставлять услуги по ретрансляции программ. В свою очередь, Козак не сможет распоряжаться своим имуществом, в частности, продавать его.

Важно заметить, что указанные телеканалы, равно как и самого Козака, напрямую связывают с главой политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком. В эфире упомянутых каналов чаще всего можно было встретить именно депутатов от этой партии.

О том, что представители фракций «Слуга народа» и «Голос» хотят закрыть NewsOne, «112 Украина» и ZIK, Медведчук предупреждал еще в начале сентября 2019 года. Первые попытки пришлись на 26 сентября того же года, когда Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания лишил «112 Украина» цифровых лицензий на вещание.

При этом сам Зеленский пообещал не закрывать никаких каналов. Он отметил, что «уважает» каждый телевизионный ресурс.

Не свобода слова, а пропаганда

Решение официального Киева сотрудники каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK назвали «политической расправой над неугодными СМИ».

Решение Зеленского осудили и в Союзе журналистов Украины. Глава организации Сергей Томиленко обвинил власти в выходе за рамки правового поля.

В свою очередь Зеленский, ранее утверждавший, что «никогда» не будет закрывать телеканалы, призвал разграничивать понятия «свобода слова» и «пропаганда».

Sanctions is a difficult decision. #Ukraine strongly supports #FreedomOfSpeech. Not propaganda financed by the aggressor country that undermines Ukraine on its way to #EU & EuroAtlantic integration.Fight for independence is fight in the information war for truth & European values