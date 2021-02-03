Лавров рассказал о двойных стандартах Запада

Освещение митингов на Западе и в России показывает двойные стандарты, уверен глава МИД России Сергей Лавров.

Освещение митингов на Западе и в России показывает двойные стандарты, уверен глава МИД России Сергей Лавров.

В западных странах предусмотрено гораздо более жесткое наказание за участие в несанкционированных акциях, пояснил дипломат. Также он прокомментировал реакцию государств на ситуацию с блогером Алексеем Навальным. Истерика западных стран зашкаливает, пояснил Сергей Лавров.

Ранее во ФСИН сообщали о неоднократном нарушении "берлинским пациентом" предписаний условного срока. Навальный как минимум шесть раз проигнорировал регистрацию в уголовно-исполнительной инспекции.