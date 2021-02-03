В России за 2020 год запустили 37 новых предприятий по обращению с ТКО

Введение в эксплуатацию 37 новых предприятий состоялось в 2020 году в рамках федерального проекта "Комплексная система по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО)".

Введение в эксплуатацию 37 новых предприятий состоялось в 2020 году в рамках федерального проекта "Комплексная система по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО)".

За прошлый год на территории страны начали работать пять комплексных объектов по обработке и утилизации, 28 сортировочных объектов, а также четыре предприятия по утилизации отходов мощностью в 825,9 тыс. тонн и обработке 3,6 млн тонн в год. Об этом сообщает телеканал "360".

К 2030 году планируется, что на сортировку будут направляться все отходы коммунального типа. На текущий момент этот показатель достигает 30%, однако к 2024 году он должен увеличиться до 50%.