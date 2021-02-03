Рар указал на три момента, сигнализирующих о переговорах ФРГ и США «СП-2»

Новый президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден согласен ослабить давление на «Северный поток – 2» и готов договариваться с Германией на счет условий его достройки.

Новый президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден согласен ослабить давление на «Северный поток – 2» и готов договариваться с Германией на счет условий его достройки.

Такое мнение высказал немецкий политолог Александр Рар, комментируя публикацию издания Handelsblatt, которое, ссылаясь на официальных представителей США заявил, что Вашингтон начал с Берлином переговоры об отмене санкций, введенных против «Северного потока – 2» в случае выполнения германским правительствам ряда условий.

В частности, немецкое издание сообщает, что США ждут от Германии пакетного предложения, в котором, в числе прочего, будет прописана возможность блокировки проекта в том случае, если Россия начнет давить на Украину путем сокращения транзита газа через ее территорию. Также Штаты считают, что необходимы новые переговоры о продолжении поставок российского газа через украинскую газотранспортную систему.

По мнению Александра Рара, которое приводит «Вести.FM», это означает, что Джо Байден не хочет конфликтовать с Германией из-за достройки российского газопровода и готов пойти на уступки.

Во-первых, подчеркнул Рар, Байден изначально заявлял, что планирует восстанавливать трансатлантические взаимоотношений, и он не хочет начинать сближение с Европой с развязывания торговой войны с ФРГ.

«Второй момент — американские требования по поводу того, чтобы диверсифицировать закупки газа из России, чтобы Европе не зависеть только от России, выполнены», — напомнил политолог.

Германия, по его словам, приложила все усилия, чтобы Россия согласилась продолжать использовать украинскую газотранспортную систему для транзита газа в Европу.

Россия уже подписала все необходимые для этого контракты с Украиной и потоки газа продолжат идти через ее территорию. Правда, эти контракты временные и будут реализованы только в том случае, если Украина проведет модернизацию своей ГТС, которая находится в плачевном состоянии, отметил Рар.

«Третий момент — Германия сказала, что она за свой счет будет строить те самые терминалы для приема американского сжиженного газа. Единственное, на что Германия, конечно, не может пойти: она не может искусственно закупать сжиженный американский газ дешевле, чем российский газ. Тут должен решать все-таки рынок», — добавил политолог.

Ранее в немецкой прессе появилась информация о том, что и МИД Германии, и канцлер ФРГ Ангела Меркель готовы обсуждать эти вопросы с новой американской администрацией, так как при предыдущем президенте США Дональде Трампе Вашингтон вообще не шел на диалог по этой теме.

В настоящее время российский газопровод «Северный поток – 2», который по дну Балтийского моря напрямую свяжет Россию и Германию, построен на 94%. Строителям осталось проложить трубы в датских водах Балтийского моря и на небольшом участке немецких территориальных вод.