Фургалу предъявлено окончательное обвинение

Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявили обвинение в окончательной редакции, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявили обвинение в окончательной редакции, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Фургалу инкриминируют покушение на убийство двух и более лиц в составе организованной группы из корыстных побуждений, убийство двух и более лиц с целью сокрытия иного преступления, а также незаконное владение оружием.

По версии следствия, экс-губернатор был главой ОПГ, которая в 2004-2005 годах совершила покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова. Причастность Фургала и других членов группы подтвердили показания свидетелей и обвиняемых, а также заключения судебных экспертиз.