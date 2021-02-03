Команда Навального собирала донаты с подписчиков в Telegram-канале

Команда Алексея Навального во время незаконного митинга и за пару часов до его начала открыла сбор средств якобы в поддержку блогера и его супруги.

Команда Алексея Навального во время незаконного митинга и за пару часов до его начала открыла сбор средств якобы в поддержку блогера и его супруги.

Баланс биткоин-кошелька штабов основателя "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) составляет более 2,7 млн рублей. Очевидно, что в финансовой поддержке подписчиков ни Навальный, ни его жена не нуждаются. Однако это не мешает его команде продолжать собирать деньги с россиян, пишет ФАН.

Во время несанкционированной массовой акции команда блогера в своем Telegram-канале объявила сбор денег, чтобы поддержать Юлию Навальную. Подписчиков просили "задонатить" лишь 20 тыс. рублей еще до оглашения приговора по делу "Ив Роше". Сборы осуществлялись на различные банковские карты, а подобные незначительные суммы вряд ли могут стать для супругов серьезной финансовой поддержкой. Отмечается, что после окончания сбора все сообщения из Telegram-канала были удалены.