Реакция президента России Владимира Путина на решение суда по блогеру Алексею Навальному неизвестна. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Реакция президента России Владимира Путина на решение суда по блогеру Алексею Навальному неизвестна. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Кремле не подтвердили реакцию российского лидера на вердикт о реальном заключении блогера. По словам Пескова, традиционно решения судов не комментируются.

"Мне неизвестно о какой-то реакции президента", — отметил пресс-секретарь в беседе с журналистами.

Представитель Кремля не стал давать личную оценку случившемуся и подчеркнул, что у исполнительной власти нет прав комментировать решение суда.

Накануне Мосгорсуд изменил условия отбывания наказания блогеру Алексею Навальному из-за многочисленных нарушений, приговорив его 3,5 годам колонии общего режима. С учетом домашнего ареста блогер проведет в местах лишения свободы 2 года 8 месяцев.