В Москве выездные бригады вакцинации начали работу в двух торговых центрах

Массовая вакцинация — важный этап в борьбе против коронавирусной инфекции. Власти столицы делают все, чтобы она проходила как можно более комфортно для граждан.

Массовая вакцинация — важный этап в борьбе против коронавирусной инфекции. Власти столицы делают все, чтобы она проходила как можно более комфортно для граждан.

Выездные бригады вакцинации от коронавирусной инфекции начали работать еще в двух торговых центрах Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"В Москве сегодня созданы все условия для того, чтобы максимальное количество жителей столицы могли бесплатно пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции", — отмечает Ракова.

Получить вакцину от коронавируса бесплатно и без предварительной записи теперь можно в торговом центре Columbus и "Калейдоскоп". Планируется, что с 10 февраля этот список пополнит еще три торговых центра — "Калужский", "Щелковский" и "Водный".