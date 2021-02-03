Минобороны РФ усиливает группировку войск в Калининграде из-за действий НАТО
Оборонное ведомство Российской Федерации усиливает сухопутную составляющую обороны Калининградской области.
Минобороны РФ начало переформирование 79-й отдельной мотострелковой бригады, которая является самым мощным общевойсковым соединением в регионе.
Сейчас в Калининградской области формируется полк, который будет дислоцироваться в городе Советск. Он войдет в состав мотострелковой дивизии, обороняющей эксклав. Группировка, как считают эксперты, сможет эффективно прикрывать регион с различных направлений.
Формирование мотострелковой дивизии будет завершено в 2021 году. Также есть вероятность, что вторым полком, который войдет в состав дивизии, станет 7-й отдельный гвардейский мотострелковый, дислоцирующийся в Калининграде.
Оборону самого западного региона Российской Федерации обеспечивает 11-й армейский корпус, в который входят мотострелковая бригада и полк, а также танковый полк и артиллерийская бригада. Часть российских войск в Калининградской области будет ориентирована на Польшу, другая — на Литву.
Россия усиливает сухопутную группировку в Калининградской области в связи со стягиванием к границам соседних государств многонациональных ударных групп НАТО.