Спасатели ликвидируют пожар в НИКФИ на севере Москвы

Возгорание зафиксировано на территории Научно-исследовательского кинофотоинститута в северной части столицы, сообщает источник Федерального агентства новостей в экстренных службах.

Возгорание зафиксировано на территории Научно-исследовательского кинофотоинститута в северной части столицы, сообщает источник Федерального агентства новостей в экстренных службах.

Согласно предварительным данным, на месте происшествия спасены пять человек, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС. Пожар возник на третьем этаже НИКФИ. По данным агентства ТАСС, площадь пожара составляет 20 квадратных метров.