Постояльца уфимской гостиницы нашли мертвым с ножевым ранением на шее

Мужчина с перерезанным горлом забежал в гостиницу, чтобы получить помощь, заявили в СК Башкирии.

Мужчина с перерезанным горлом забежал в гостиницу, чтобы получить помощь, заявили в СК Башкирии.

Представители Следственного комитета по региону рассказали об обстоятельствах смерти 28-летнего жителя Уфы, найденного с перерезанным горлом в гостинице. По их словам, мужчина получил травму еще до посещения заведения. Его ударили ножом во время конфликта в доме на Петрозаводской улице.

По подозрению в нападении на молодого человека задержали хозяина квартиры, где произошла ссора, пишет kp.ru. Мужчина не стал скрываться от полицейских, однако вину в случившемся не признал. В настоящее время расследование инцидента продолжается.