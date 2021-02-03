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12:49   3 Февраля 2021
Политика

Зеленский ответил за блокировку украинских телеканалов

Зеленский ответил за блокировку украинских телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о блокировке ряда телеканалов, работающих на территории Незалежной.

Украинский лидер ответил на критику в социальной сети Twitter. По его словам, он является сторонником свободы слова, но не антиукраинской пропаганды.

"Санкции — трудное решение. Борьба за независимость — это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности", — написал он.

Журналисты, которым запретили работу на территории Украины, ранее высказались о президентском указе. По их словам, таким образом Зеленский расправился с неудобными СМИ, которые критикуют его действия. Телеканалы "112 Украина", ZIK, NewsOne прекратили официальное вещание на Украине.

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