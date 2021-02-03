Соседов показал скромную квартиру, где проживает вместе с матерью

Музыкальный критик Сергей Соседов на днях завел личную страницу в соцсети Instagram. Одним из первых опубликованных фото стало селфи на фоне скромных штор, обоев и полок с книгами.

Музыкальный критик Сергей Соседов на днях завел личную страницу в соцсети Instagram. Одним из первых опубликованных фото стало селфи на фоне скромных штор, обоев и полок с книгами.

Фотография, которой Соседов поделился со своими подписчиками, сделана в комнате его квартиры в столице. Жилплощадь телеведущий уже много лет делит со своей мамой. Так, на фото, кроме непосредственно лица критика, видны довольно скромные шторы, обои “не первой свежести”, заполненные изданиями книжные полки.

Под публикацией Соседов обратился к своим подписчикам. Он вспомнил накануне вышедший у Елены Ханги эфир с его участием и поблагодарил всех, кто высказал слова поддержки в его адрес.

"Читал с невероятным интересом и восторгом. Надеюсь, до новых встреч и событий. Будьте всегда здоровы и счастливы!", — пожелал телеведущий.

Ранее музыкальный критик не раз отмечал, что не обладает богатствами. Он живет, как многие москвичи — в обычном многоквартирном доме и в ничем не примечательной квартире. С ним много лет проживает мама. Обозреватель никогда не был женат. В то же время Сергей Соседов является одним из известнейших критиков на телевидении. Его часто приглашают в жюри на музыкальные ток-шоу.