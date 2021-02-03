Сенатор Джабаров: Навальный нужен Западу для повторения 90-х в России

Попытки политизировать дело блогера следует расценивать как вмешательство во внутренние дела России, считает первый замглавы комитета Совфеда по международным делам.

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров осудил призывы лидеров стран Запада освободить Алексея Навального, которому накануне суд заменил условный срок на реальный. В беседе с «Политикой Сегодня» сенатор заметил, что попытки политизировать дело блогера следует расценивать как вмешательство во внутренние дела России.

«Навального судили не по политическим мотивам. Его никто не преследовал. Речь идет о злостном нарушении Навальным режима пребывания на условном сроке за уголовное дело "Ив Роше". За это суд заменил ему срок на реальный», — напомнил Джабаров.

Накануне освободить блогера призвали глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, главы Евросовета и Еврокомиссии, администрация президента США Джо Байдена и госсекретарь Энтони Блинкен, а также министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Президент Франции Эммануэль Макрон и вовсе высказал свою позицию в Twitter по-русски. Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что решение суда в отношении Навального «является трусостью». Немедленного освобождения Навального потребовал и канцлер Австрии Себастьян Курц.

Приговор Алексею @Navalny недопустим. Политические разногласия ни при каких обстоятельствах не являются преступлением. Мы призываем к его немедленному освобождению. Соблюдение прав Человека, так же, как и демократических свобод, не могут быть предметом обсуждения. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 2, 2021

По мнению Джабарова, попытки ведущих европейских стран политизировать процесс по Навальному выдают «с головой» их намерения. Макрону же сенатор посоветовал сначала разобраться с протестами «желтых жилетов» во Франции, которые не утихают больше года.

«Запад ставит на Навального, как на человека, который может вызвать протесты по стране, выводить народ на улицы. Это печальное повторение начала 90-х годов, которые закончились развалом страны. Западные лидеры себя ведут неправильно. Почему никто не выступал после убийства в США женщины при штурме Капитолия, которую ни за что застрелил полицейский? Почему никто не выступал в защиту Марии Бутиной, которая никого не звала на улицы и не выступала против властей США, но сидела в одиночной камере?», — продолжил сенатор.

Накануне Симоновский суд Москвы отменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и заменил его 3,5 годами реального заключения в колонии общего режима. Впрочем, ему зачтут пребывание под домашним арестом, поэтому в заключении Навальный проведет 2 года 8 месяцев.

Примечательно, что на заседание прибыли 18 сотрудников посольств Швеции, Великобритании, Нидерландов, Германии, Болгарии и других европейских стран. Присутствие иностранных дипломатов также показывает попытки политизировать дело, убежден Джабаров.

«Зачем столько дипломатов на суде российского гражданина? Навального втянули в очень грязную игру. Он даже сам не понял, как оказался в центре спектакля, целью которого было скомпрометировать руководство России. Но фокус не пришел», — заключил собеседник издания.

30 декабря 2014 года Навальный был осужден по статье «Мошенничество» из-за незаконного присвоения более 30 миллионов рублей по делу «Ив Роше» и «Многопрофильной процессинговой компании». Блогера приговорили к 3,5 годам условно с испытательным сроком в пять лет, который продлили на год. В течение этого времени Навальный был обязан не реже двух раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.

Однако он систематически нарушал требования закона к условному осуждению и испытательному сроку. По данным ФСИН, озвученным на суде, блогер нарушил общественный порядок после условного приговора порядка 60 раз. Кроме того, он не регистрировался в установленные дни. Поскольку несколько месяцев Навальный находился в Германии и пренебрегал требованиям суда, его объявили в федеральный розыск. Блогер вернулся в Россию 17 января. Его задержали в аэропорту Шереметьево, затем отвезли в отдел полиции в Химки, где на следующий день Химкинский городской суд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток.

Отметим, что кроме дела «Ив Роше» у Навального есть еще одна условная судимость — по делу «Кировлеса», которая связана с растратой более 16 миллионов рублей.