Москва и еще пять субъектов РФ проголосуют онлайн на выборах в 2021 году

Шесть субъектов РФ проголосуют онлайн на выборах депутатов Госдумы в этом году, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Шесть субъектов РФ проголосуют онлайн на выборах депутатов Госдумы в этом году, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, дистанционное электронное голосование на выборах в 2021 году пройдет на территории шести субъектов. В Москве голосование проведут на уже существующей платформе, а в регионах ее предстоит создать.

"Все остальные регионы проведут на той федеральной платформе, которую мы готовим с "Ростелекомом" и Минцифры, но правила, порядок голосования будут едиными", — рассказала Памфилова журналистам.

Как отметила глава ЦИК, в скором времени стартует сбор заявок от регионов, которые считают, что готовы к проведению онлайн-голосования на предстоящих осенью выборах. Она не исключила, что голосование будет длиться три дня.