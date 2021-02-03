Музыкальный критик Сергей Соседов резко высказался о таланте Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что певице Алле Пугачевой пора забыть о выступлениях на сцене, и назвал артистку недееспособной в силу возраста.

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что певице Алле Пугачевой пора забыть о выступлениях на сцене, и назвал артистку недееспособной в силу возраста.

По словам журналиста, Примадонне пора смириться с тем, что ее время прошло. Соседов подчеркнул, что, по его мнению, подлинное искусство артиста заключается в том, чтобы вовремя завершить карьеру. Особенно это касается музыкантов, которые утратили свои лучшие качества — вокал и харизму.

"Сейчас она выходит – и ничего не происходит, и ощущение, что она распространяет немощь. Кажется, что она вот-вот упадет. Это ужасное состояние. С течением времени вокальные способности Пугачевой очень ухудшились. Ну нет уже той энергии, нет харизмы, одной сплошной хрип и потуги, которыми можно напугать публику. Ее песни — это уже история, сейчас Пугачева вообще не так актуальна, как было 20-30 лет назад", — заявил музыкальный критик.

Соседов уверяет, что признает былое величие Примадонны. Однако он подмечает, что сегодня ей не удается создавать музыку, которая будет отвечать духу времени. Также он указал на то, что песни Пугачевой уже не могут похвастаться прежней широтой диапазона.