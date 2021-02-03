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12:05   3 Февраля 2021
Политика

Опрос КМИС: рейтинг Зеленского опустился до 22,1%

Опрос КМИС: рейтинг Зеленского опустился до 22,1%

Рейтинг украинского президента Владимира Зеленского снизился до 22,1%, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Отмечается, что опрошено 1205 респондентов, которые проживают в 86 населенных пунктах всех регионов Украины.

Ранее лидер Украины распорядился ввести ограничительные меры в отношении местных телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и владельца холдинга — народного депутата Тараса Козака.

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#украина #зеленский #кмис

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