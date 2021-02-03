Норвежец рассказал о русофобских настроениях в скандинавских школах

Русофобская политика и страх к Российской Федерации с давних времен прививается в Норвегии, заявил журналист Ларс Биркелунд.

Русофобская политика и страх к Российской Федерации с давних времен прививается в Норвегии, заявил журналист Ларс Биркелунд.

Об этом он рассказал в статье для издания Steigan. По его словам, с детства ему внушали мысль о страхе перед российской стороной. Несмотря на окончание холодной войны, подобная политика в Норвегии никуда не исчезла. Биркелунд отметил, что его детство было обычным, а родители всегда были аполитичны, но с твердыми убеждениями. Однако антироссийская идеологическая политика неизбежно идет по всем каналам — от СМИ до работы.

"Когда я или другие интересовались, правда ли наша соседка Россия (тогда еще Советский Союз) такая злая, как нам говорят, и так ли нам нужна эта гонка вооружений и так далее, я видел в ответ насупленные брови, злобу и подозрительность", — рассказал журналист.

С 1949 года у России есть основания считать Норвегию неблагодарной за освобождение Финнмарка, поскольку государство в то время вступило в НАТО. Он добавил, что сегодня РФ не менее капиталистическая, чем страны НАТО. Журналист также отметил, что это не мешает Осло русофобствовать еще активнее.