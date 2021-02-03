Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:49   3 Февраля 2021
Происшествия

Внук помочился на деда во время спора о Навальном

Внук помочился на деда во время спора о Навальном

Пожилой москвич в канун Нового года подвергся издевательствам со стороны внука, которому нравится блогер Алексей Навальный. Он помочился на дедушку и плюнул ему на спину.

Видеозапись, на которой подростки спорят с пожилым мужчиной о Навальном, появилась в Сети. Дедушка пытался донести молодежи свою точку зрения и высказался против действий скандального блогера.

Один из юных собеседников снимал происходящее на телефон, а другой подошел сзади, плюнул на его спину и помочился, изображая движения, имитирующие половой акт. В полицию обратилась социальный педагог школы, где учится подросток. Правоохранители начали проверку.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#навальный #внук #дедушка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров