Внук помочился на деда во время спора о Навальном

Пожилой москвич в канун Нового года подвергся издевательствам со стороны внука, которому нравится блогер Алексей Навальный. Он помочился на дедушку и плюнул ему на спину.

Пожилой москвич в канун Нового года подвергся издевательствам со стороны внука, которому нравится блогер Алексей Навальный. Он помочился на дедушку и плюнул ему на спину.

Видеозапись, на которой подростки спорят с пожилым мужчиной о Навальном, появилась в Сети. Дедушка пытался донести молодежи свою точку зрения и высказался против действий скандального блогера.

Один из юных собеседников снимал происходящее на телефон, а другой подошел сзади, плюнул на его спину и помочился, изображая движения, имитирующие половой акт. В полицию обратилась социальный педагог школы, где учится подросток. Правоохранители начали проверку.