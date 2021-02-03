Украинский политолог Неменский призвал Киев не надеяться на помощь США

Новая американская администрация не видит серьезных поводов для вмешательства в ситуацию на Украине, заявил российский политолог Олег Неменский.

Новая американская администрация не видит серьезных поводов для вмешательства в ситуацию на Украине, заявил российский политолог Олег Неменский.

По его словам, в Вашингтоне не испытывают восторга от того, как сложилась обстановка на Украине после государственного переворота в 2014 году, однако не готовы прилагать усилия, чтобы изменить что-либо.

"Какой-то крупный конфликт на Украине, запуск процессов ее реального распада или переход войны в активную горячую стадию — это то, что в Вашингтоне не рассматривают как позитивный ряд", — сказал он.

Кроме того, специалист отметил, что США чувствуют себя в безопасности, контролируя Украину на расстоянии, пишет Украина.ру. Американская администрация не хочет вмешиваться в процесс урегулирования конфликта, подытожил Неменский.