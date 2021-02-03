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11:45   3 Февраля 2021
Политика

Украинский политолог Неменский призвал Киев не надеяться на помощь США

Украинский политолог Неменский призвал Киев не надеяться на помощь США

Новая американская администрация не видит серьезных поводов для вмешательства в ситуацию на Украине, заявил российский политолог Олег Неменский.

По его словам, в Вашингтоне не испытывают восторга от того, как сложилась обстановка на Украине после государственного переворота в 2014 году, однако не готовы прилагать усилия, чтобы изменить что-либо.

"Какой-то крупный конфликт на Украине, запуск процессов ее реального распада или переход войны в активную горячую стадию — это то, что в Вашингтоне не рассматривают как позитивный ряд", — сказал он.

Кроме того, специалист отметил, что США чувствуют себя в безопасности, контролируя Украину на расстоянии, пишет Украина.ру. Американская администрация не хочет вмешиваться в процесс урегулирования конфликта, подытожил Неменский.

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#сша #украина #конфликт

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