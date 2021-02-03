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11:39   3 Февраля 2021
Армия

Пушков: Вашингтон до сих пор не понимает, что такое ядерная война

Пушков: Вашингтон до сих пор не понимает, что такое ядерная война

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на публикацию американского адмирала о ядерной войне.

Российский чиновник прокомментировал в Twitter материал американского адмирала Чарльза Ричарда, который допустил возможность ведения ядерной войны с РФ или Китаем. По мнению Ричарда, Пентагон не рассматривал такого варианта развития событий со времен распада Советского Союза, однако сейчас "ситуация поменялась".

В свою очередь Пушков призвал Соединенные Штаты думать о способах недопущения ядерного конфликта, а не о том, как США "могут спровоцировать его применением обычных вооружений".

"Пусть фильмы хоть посмотрят — "На следующий день", скажем. Необходимый ядерный ликбез", — подытожил он.

По мнению российского сенатора, в Вашингтоне до сих пор не понимают, что такое ядерная война.

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#сша #пушков #ядерная война

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