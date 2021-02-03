Гузеева оправдалась за дефект на руке дочери

Недостаток внешности своей дочери продемонстрировала телеведущая Лариса Гузеева. Новую фотографию наследницы она опубликовала на странице Instagram.

Недостаток внешности своей дочери продемонстрировала телеведущая Лариса Гузеева. Новую фотографию наследницы она опубликовала на странице Instagram.

Ведущая шоу "Давай поженимся" любит радовать своих фанатов фотографиями изысканных блюд, готовкой которых она занимается лично. Недавно в гости к теледиве заглянула ее дочь Ольга, ради которой она приготовила тартар из говядины и салат с грейпфрутом.

Обычно Гузеева уделяет особое внимание сервировке стола, однако не в этот раз. Ее наследница была настолько голодной, что мать не стала ее мучить.

"Когда форма не соответствует содержанию. Нетерпеливая дочь решила, что итакейкрасиво. Тар—тар из говядины (в интернете полно рецептов на любой вкус) и салат с дольками грейпфрута", — подписала фотографию Гузеева.

Особое внимание пользователей в соцсети привлекла рука звездной наследницы, на пальце заметно родимое пятно. Во избежание большого количества расспросов, Гузеева объяснила его происхождение. Дочь артистки считает пятно своей изюминкой и не планирует от него избавляться.

"На пальце родимое пятно. Знаю, что можно убрать лазером, но намитаккрасиво", — гласит надпись под снимком.

В конце прошлого года дочь Гузеевой откровенно рассказала о проблемах со здоровьем. В эфире шоу "Звезды сошлись" она рассказала о перенесенной операции по удалению дермоидной кисты. Образование было доброкачественным, но сильно влияло на общее состояние девушки.