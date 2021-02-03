Британский бизнесмен был впечатлен встречей с Владимиром Путиным

Исполнительный председатель правления компании S4 Capital Мартин Соррелл остался впечатлен выступлением президента России Владимира Путина на "давосской неделе".

Исполнительный председатель правления компании S4 Capital Мартин Соррелл остался впечатлен выступлением президента России Владимира Путина на "давосской неделе".

Мартин Соррелл остался впечатлен глубоким пониманием президента России актуальных мировых проблем. Об этом британский предприниматель сообщил в интервью ТАСС. Председатель правления был участником закрытой онлайн-встречи с Путиным на «давосской неделе».

Напомним, ежегодная встреча лидеров бизнеса и глобальной политики в этот раз из-за пандемии прошла в онлайн-формате. В ней приняли участие около 80 лидеров крупнейших мировых компаний. На встрече бизнесмены могли лично задать вопросы президенту России и получить на них ответы.