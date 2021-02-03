В России заболели коронавирусом еще 16 474 человека

Количество новых случаев коронавируса в России за минувшие сутки увеличилось на 16 474 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Количество новых случаев коронавируса в России за минувшие сутки увеличилось на 16 474 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Коронавирус подтвердили во всех 85 регионах страны. При этом 10,6% из новых случаев не проявляли характерных симптомов заболевания. Российские медики также зафиксировали 526 летальных исходов. Выписаны за сутки были 24 822 пациента, которые успешно справились с коронавирусом. Всего с начала пандемии COVID-19 в России выявили 3 901 204 случая инфекции, из них 3 365 367 человек уже выздоровели.