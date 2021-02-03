Трижды победившая рак школьница скончалась от коронавируса

Американская школьница трижды победила рак и скончалась от осложнений, вызванных COVID-19. Родители девочки заявили, что коронавирус оказался коварной болезнью.

Американская школьница трижды победила рак и скончалась от осложнений, вызванных COVID-19. Родители девочки заявили, что коронавирус оказался коварной болезнью.

Девочка из Канзас-Сити с четырех лет боролась за свою жизнь. В этом возрасте у нее диагностировали острый лимфобластный лейкоз, лечение которого продолжалось несколько лет. Школьница перенесла четыре химиотерапии и пересадку костного мозга, сообщает телеканал 10 WAVY.

Смерть девочки наступила в 17 лет. Незадолго до Рождества у нее выявили коронавирус. Школьница заболела тяжелой формой, поэтому ее подключили к аппарату ИВЛ.

Родные покойной считают, что COVID-19 намного опаснее онкологических заболеваний, так как они знали, как лечить рак, а коронавирус оказался слишком непредсказуемым.