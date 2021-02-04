Власти Польши компенсируют запрет абортов «комнатами плача»

Такая инициатива в польском правительства разожгла новый скандал.

Пресс-секретарь министерства юстиции Польши Агнешка Боровска представила общественности новый план политиков правящей партии страны «Право и Справедливость» по поддержке женщин, которые из-за нового закона о запрете абортов обязаны рожать, даже несмотря на выявленные патологии у плода, сообщает польское издание Kobieta.

Среди прочего, минюст Польши предложил создать для женщин в подобной ситуации «личную комнату» в роддомах, где им будет предоставлена «возможность поплакать». Кроме того, женщинам будет предложена особая помощь, включая услуги психологов и «советы о том, что делать дальше». Это заявление вызвало резонанс в обществе. С критикой таких инициатив выступили ряд оппозиционных политиков, экспертов, врачей и пользователей сети.

В ответ Боровска разместила в Twitter запись, где она объяснила, что эта комната — лишь небольшая часть большого плана по поддержке женщин. Чтобы подчеркнуть правдивость намерений и поддержать проект, Боровска призналась, что и сама пережила потерю ребенка и знает, насколько это тяжелый опыт.

«Поддержка женщин, в том числе и в случаях тяжелой беременности — это забота о достоинстве и надлежащем уходе, — пишет Боровска. — @solidarnapolska (правящая партия — прим. ред) спасибо за проект, который дает возможность деликатно подходить к проблемам женщин как в больнице, так и когда им приходится прощаться со своим ребенком».

Wsparcie dla kobiet w tzw. trudnych ciążach to troska o godność i właściwą opiekę @mwojcik_ @solidarnapolska dziękuję za projekt, który daje szansę na podmiotowe i empatyczne podejście do kobiet zrówno w szpitalu jak i wtedy gdy muszą pożegnać się ze swoim dzieciątkiem. pic.twitter.com/ryqnWDcwdj — Agnieszka Borowska (@a_borowska17) February 3, 2021

Оппозиционных критиков, которые, по мнению Боровски, придают ложный контекст ее словам, пресс-секретарь назвала «врагами женщин».

«Те, кто придал моим словам циничный и ложный контекст, являются врагами женщин», — заявил пресс-секретарь.

Польша против абортов.

Польское законодательство давно считается самым строгим в Европе в отношении абортов. Но до последнего времени в Польше действовали смягчения, принятые в 1993 году под давлением левых и либеральных партий.

Однако в октябре Конституционный суд Польши признал антиконституционным закон 1993 года, разрешающий аборты в случае обнаружения у плода тяжелого дефекта или неизлечимой болезни, что вызвало массовые протестные акции.