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11:19   3 Февраля 2021
Политика

Оппозиционная партия Рады инициирует импичмент Зеленскому

Оппозиционная партия Рады инициирует импичмент Зеленскому

Фракция "Оппозиционная платформа — За жизнь" инициирует импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом говорится в заявлении партии.

Оппозиционная фракция во главе с Виктором Медведчуком намерена объявить импичмент главе Незалежной в связи с недавним указом. Речь идет о санкциях в отношении ряда украинских телеканалов. Владимир Зеленский ранее распорядился наложить ограничительные меры на ZIK, NewsOne и "112 Украина".

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#украина #импичмент #зеленский

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