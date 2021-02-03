Оппозиционная партия Рады инициирует импичмент Зеленскому

Фракция "Оппозиционная платформа — За жизнь" инициирует импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом говорится в заявлении партии.

Фракция "Оппозиционная платформа — За жизнь" инициирует импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом говорится в заявлении партии.

Оппозиционная фракция во главе с Виктором Медведчуком намерена объявить импичмент главе Незалежной в связи с недавним указом. Речь идет о санкциях в отношении ряда украинских телеканалов. Владимир Зеленский ранее распорядился наложить ограничительные меры на ZIK, NewsOne и "112 Украина".