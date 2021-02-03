Белорусские онкологи указали на способность рака противостоять коронавирусу

Некоторые виды онкологических заболеваний могут противостоять заражению коронавирусом, выяснили в научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии в Белоруссии.

Некоторые виды онкологических заболеваний могут противостоять заражению коронавирусом, выяснили в научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии в Белоруссии.

Пациенты с раком находятся в группе риска по COVID-19 из-за их ослабленного состояния. Однако при некоторых злокачественных опухолях заражение происходит намного реже, среди них больные лимфомой, а также проходящие гормональную и противоопухолевую терапию. Кроме того, у таких людей малая вероятность развития цитокинового шторма, который также называют "самоубийством организма".

Заместитель директора онкологического центра Сергей Красный рассказал, что во время пандемии коронавируса пациенты поступали в прежнем объеме. Все прибывающие сдавали ПЦР-тест, но даже при отрицательном результате у некоторых наблюдалась пневмония, сообщает "Интерфакс".