Более 70% россиян положительно относятся к запрету обсценной лексики в соцсетях.

Почти каждый пятый россиянин считает, что ненормативная лексика обогащает русский язык. При этом 71% положительно относится к запрету мата в соцсетях. Об этом говорится в результатах исследования сервиса Работа.ру, которые есть в распоряжении «Политики Сегодня».

Отмечается, что 40% респондентов поддерживают цензуру в масс-медиа и литературе. Еще 41% россиян нейтрально относятся к такому надзору. Впрочем,19 % участников опроса уверены, что мат обогащает русский язык.

Более 70% россиян положительно относятся к запрету обсценной лексики в социальных сетях, не согласны с ним всего 29% опрошенных. Они высказались за свободу слова в интернете.

В опросе приняли участие 3,5 тысячи граждан России старше 18 лет со всех регионов страны.

С 1 февраля в РФ начал действовать законопроект, который обязывает соцсети находить и блокировать посты с незаконным контентом. Под запрет подпадают и публикации с ненормативной лексикой. Согласно новому закону, соцсети, которые за сутки посещают более 500 тысяч российских пользователей, будут обязаны лично мониторить контент.

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