Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:46   3 Февраля 2021
Общество

Аналитики выяснили отношение россиян к мату

Аналитики выяснили отношение россиян к мату

Почти каждый пятый россиянин считает, что ненормативная лексика обогащает русский язык. При этом 71% положительно относится к запрету мата в соцсетях. Об этом говорится в результатах исследования сервиса Работа.ру, которые есть в распоряжении «Политики Сегодня».

Отмечается, что 40% респондентов поддерживают цензуру в масс-медиа и литературе. Еще 41% россиян нейтрально относятся к такому надзору. Впрочем,19 % участников опроса уверены, что мат обогащает русский язык.

Более 70% россиян положительно относятся к запрету обсценной лексики в социальных сетях, не согласны с ним всего 29% опрошенных. Они высказались за свободу слова в интернете.

В опросе приняли участие 3,5 тысячи граждан России старше 18 лет со всех регионов страны.

С 1 февраля в РФ начал действовать законопроект, который обязывает соцсети находить и блокировать посты с незаконным контентом. Под запрет подпадают и публикации с ненормативной лексикой. Согласно новому закону, соцсети, которые за сутки посещают более 500 тысяч российских пользователей, будут обязаны лично мониторить контент.

Ранее россияне рассказали, как защищаются от коронавируса на работе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#соцсети #мат #нецензурная лексика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров