Генпрокуратура направила в суд дело мятежников из банды Басаева

Дело участников вооруженного мятежа на территории Дагестана в 1999 году, в котором принимали участие боевики Басаева, направили в суд для рассмотрения.

Дело участников вооруженного мятежа на территории Дагестана в 1999 году, в котором принимали участие боевики Басаева, направили в суд для рассмотрения.

Генпрокуратура рассмотрела завершенное дело против мятежников из банды Шамиля Басаева и направила его в суд для разбирательства по существу. Речь идет о боевиках, которые приняли участие в вооруженном восстании на территории Дагестана в 1999 году. Информация о передаче дела в суд появилась на официальном сайте ведомства, пишет ТАСС.

Боевиков Басаева из Нефтекумского района Ставропольского края обвиняют в бандитизме, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и участии в преступной группировке.