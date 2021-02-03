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11:05   3 Февраля 2021
Происшествия

Генпрокуратура направила в суд дело мятежников из банды Басаева

Генпрокуратура направила в суд дело мятежников из банды Басаева

Дело участников вооруженного мятежа на территории Дагестана в 1999 году, в котором принимали участие боевики Басаева, направили в суд для рассмотрения.

Генпрокуратура рассмотрела завершенное дело против мятежников из банды Шамиля Басаева и направила его в суд для разбирательства по существу. Речь идет о боевиках, которые приняли участие в вооруженном восстании на территории Дагестана в 1999 году. Информация о передаче дела в суд появилась на официальном сайте ведомства, пишет ТАСС.

Боевиков Басаева из Нефтекумского района Ставропольского края обвиняют в бандитизме, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и участии в преступной группировке.

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