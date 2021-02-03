Экс-главу центра ядерной медицины заочно арестовали по делу о мошенничестве

Правоохранители объявили в розыск бывшего главу центра ядерной медицины Олега Козина, заочно арестованного по делу о мошенничестве.

Правоохранители объявили в розыск бывшего главу центра ядерной медицины Олега Козина, заочно арестованного по делу о мошенничестве.

Сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия, нацеленные на установление местонахождения фигуранта уголовного дела о крупном мошенничестве. По их данным, Козин причастен к совершению ряда экономических преступлений.

Ранее Хорошевский суд Москвы избрал меру пресечения для обвиняемого в мошенничестве экс-главы центра ядерной медицины, передает РЕН ТВ. Столичный дворец правосудия санкционировал заочный арест Козина. Однако пока соответствующее решение не вступило в законную силу.