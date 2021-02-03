Российский плавающий танк "Спрут-СДМ1" испытают в Западной Сибири

Российские специалисты готовятся к следующему этапу государственных испытаний новейшего аэромобильного плавающего танка "Спрут-СДМ1", которые пройдут в Западной Сибири.

Российские специалисты готовятся к следующему этапу государственных испытаний новейшего аэромобильного плавающего танка "Спрут-СДМ1", которые пройдут в Западной Сибири.

Об этом заявил индустриальный директор кластера вооружений государственной корпорации "Ростех" Бекхан Оздоев в беседе с РИА Новости.

В 2020 году "Спрут-СДМ1" прошел испытания в Черном море, подтвердив способность преодолевать водные преграды при волнении до трех баллов.

Кроме того, плавающий танк был протестирован в средней полосе России и в субтропической зоне при температуре до +40 градусов. Теперь "Спрут-СДМ1" предстоит испытать в условиях низких температур.

Также планируется проведение испытаний на аэромобильность и тестов по авиадесантированию "Спрута" из военно-транспортных самолетов Ил-76МД.

"Спрут-СДМ1", согласно данным источника РИА Новости, будет принят на вооружение ВДВ РФ в 2023 году. На этот же год планируются серийные поставки. Подготовка командиров для "Спрут-СДМ1" началась в ВДВ 1 декабря 2020 года.