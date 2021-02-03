Очередной перл Псаки о несуществующем самолете США насмешил пользователей Сети

Дженнифер Псаки в очередной раз все перепутала во время встречи с журналистами. Пресс-секретарь спутала название космических сил США с названием президентского самолета.

Дженнифер Псаки в очередной раз все перепутала во время встречи с журналистами. Пресс-секретарь спутала название космических сил США с названием президентского самолета.

Казус произошел в ходе пресс-конференции в Белом доме, на которой один из представителей СМИ спросил Псаки о перспективах американских космических сил Space Force. Однако Псаки посчитала, что мужчина имеет в виду Air Force One — самолет президента США.

"Это самолет сегодняшнего дня! Интересный вопрос, я с удовольствием уточню у нашего контактного лица от Space Force", — заявили она.

После такого ответа журналист окончательно утратил надежду получить от Псаки интересующую его информацию он просто сел на свое место. Эта ситуация насмешила пользователей Сети, которые решили сыронизировать над перлом о новом военном самолете Space Force.

Некоторые комментаторы предположили, что этот несуществующий гиперзвуковой БПЛА предоставляет огромную "угрозу для России". Другие же отметили, что "самолет сегодняшнего дня может приплыть к берегам Белоруссии".