МИД России оценил возможность введения Западом санкций из-за Навального

Министерство иностранных дел РФ не исключило, что страны Запада могут ввести новые антироссийские санкции из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Министерство иностранных дел РФ не исключило, что страны Запада могут ввести новые антироссийские санкции из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Западным странам не нужны факты, повод для новых санкционных ограничений найдется сам собой. Об этом заявила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова, оценивая возможность введения санкций против РФ после вынесения судом решения в отношении Навального.

Симоновский суд Москвы заменил условный срок на 3,5 года Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. В срок лишения свободы Навальному будет засчитан год пребывания под домашним арестом, поэтому в колонии он проведет 2 года 8 месяцев.