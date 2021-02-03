Мэр Каспийска поручил проверить все школы по вопросу питания детей

Детские образовательные учреждения Каспийска проверят после того, как в одной из школ директор похитил продукты из столовой.

Детские образовательные учреждения Каспийска проверят после того, как в одной из школ директор похитил продукты из столовой.

Министерство просвещения России требовало от главы министерства образования и науки Дагестана проверить сообщения о директоре, который вывозил еду из школы, предназначенную для детей. Мэр города Борис Гонцов назвал случившееся недопустимым, передает ТАСС.

Теперь все школы города будут проверены по вопросу питания детей. Кроме того, будут проконтролированы выплаты педагогам и воспитателям. При наличии нарушений власти города примут незамедлительные решения. Результаты проверки будут переданы сотрудникам правоохранительных органов.