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9:45   3 Февраля 2021
Политика

Мария Захарова заявила об отсутствии ответов Германии по Навальному

Мария Захарова заявила об отсутствии ответов Германии по Навальному

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова ответила МИД Германии на заявление о приговоре блогеру Алексею Навальному.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал российские власти отпустить блогера. Накануне Симоновский суд Москвы отменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменил его на 3,5 года реального. О замене срока с условного на реальный ходатайствовала ФСИН.

Захарова напомнила МИД Германии, что никакого ответа от представителей ФРГ на вопросы Москвы по ситуации с блогером так и не поступило.

"Берлин столько слов тратит на осуждения, призывы и требования ответить меньшим количеством слов и букв, что же было в суперзасекреченных анализах Навального", — заявила представитель МИД России.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) передавало, что Навальный неоднократно нарушал правила условного срока. Об этом сообщала глава Управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Елена Коробкова.

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#захарова #навальный #мид рф

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