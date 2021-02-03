Мария Захарова заявила об отсутствии ответов Германии по Навальному

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова ответила МИД Германии на заявление о приговоре блогеру Алексею Навальному.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова ответила МИД Германии на заявление о приговоре блогеру Алексею Навальному.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал российские власти отпустить блогера. Накануне Симоновский суд Москвы отменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменил его на 3,5 года реального. О замене срока с условного на реальный ходатайствовала ФСИН.

Захарова напомнила МИД Германии, что никакого ответа от представителей ФРГ на вопросы Москвы по ситуации с блогером так и не поступило.

"Берлин столько слов тратит на осуждения, призывы и требования ответить меньшим количеством слов и букв, что же было в суперзасекреченных анализах Навального", — заявила представитель МИД России.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) передавало, что Навальный неоднократно нарушал правила условного срока. Об этом сообщала глава Управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Елена Коробкова.