Марков объяснил снижение активности на будущих беспорядках в России

Акции протеста после изменения порядка наказания для блогера Алексея Навального не соберут много людей, уверен политолог Сергей Марков.

Акции протеста после изменения порядка наказания для блогера Алексея Навального не соберут много людей, уверен политолог Сергей Марков.

Специалист считает, что основатель "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) имеет достаточно низкий уровень поддержки среди россиян.

"Я оцениваю ее менее 5% в российском обществе. В Москве, по всей видимости, она больше, около 10%, но тоже невелика. Это практически, можно сказать, аполитический сектор. Они ведут себя крайне агрессивно, но их мало", — уточнил Сергей Марков в беседе с Федеральным агентством новостей.

После оглашения приговора Симоновским районным судом о лишении свободы Навального на два года и восемь месяцев, его команда призвала жителей Москвы выходить на Манежную площадь на несогласованный митинг. По словам Маркова, протесты пока будут продолжаться, но на "массовость" организаторам рассчитывать не следует.