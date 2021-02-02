Марков объяснил снижение активности на будущих беспорядках в России
Акции протеста после изменения порядка наказания для блогера Алексея Навального не соберут много людей, уверен политолог Сергей Марков.
Специалист считает, что основатель "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) имеет достаточно низкий уровень поддержки среди россиян.
"Я оцениваю ее менее 5% в российском обществе. В Москве, по всей видимости, она больше, около 10%, но тоже невелика. Это практически, можно сказать, аполитический сектор. Они ведут себя крайне агрессивно, но их мало", — уточнил Сергей Марков в беседе с Федеральным агентством новостей.
После оглашения приговора Симоновским районным судом о лишении свободы Навального на два года и восемь месяцев, его команда призвала жителей Москвы выходить на Манежную площадь на несогласованный митинг. По словам Маркова, протесты пока будут продолжаться, но на "массовость" организаторам рассчитывать не следует.