Сторонники блогера Алексея Навального призвали людей выходить на митинги сразу же после вынесения приговора основателю признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК).

Сторонники блогера Алексея Навального призвали людей выходить на митинги сразу же после вынесения приговора основателю признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК).

Такой сценарий вполне предсказуем, так как сотрудники ФБК получили от Запада новое распоряжение, уверен политолог Сергей Марков. Кураторы из Великобритании и США приказали своим подопечным устраивать массовые беспорядки в России, передает Федеральное агентство новостей.

"Мария Певчих является постоянным агентом британских спецслужб, Владимир Ашурков тоже, значит, сотрудничает с британскими спецслужбами. Они получили приказ организовывать массовые беспорядки, и будут их организовывать", — заявил Марков.

"Расследователь" ФБК Мария Певчих и исполнительный директор фонда Владимир Ашурков на постоянной основе проживают в Лондоне и имеют непосредственное отношение к западным спецслужбам. Алексея Навального приговорили к заключению под стражу из-за многочисленных нарушений испытательного срока. Суд засчитал те дни, что блогер провел под домашним арестом и в СИЗО, в связи с этим он проведет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.