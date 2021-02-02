Гаспарян заявил о "остром недуге" Навального из-за его поведения в суде

Основатель ФБК (признан в РФ иноагентом) Алексей Навальный на слушании в Мосгорсуде отвечал на вопросы прокурора провокационно и невнятно. Об этом сообщил политолог Армен Гаспарян.

Основатель ФБК (признан в РФ иноагентом) Алексей Навальный на слушании в Мосгорсуде отвечал на вопросы прокурора провокационно и невнятно. Об этом сообщил политолог Армен Гаспарян.

Блогер хотел придать происходящему политический окрас и не стеснялся в выражениях. Он вел себя вызывающе и не мог односложно ответить на прямые вопросы, а также пытался грубить и пререкаться с прокурором. Навальный заявил, что приходил "в вашу драную инспекцию", а в коме ему было "до фонаря" на ФСИН и необходимость отмечаться.

"Он даже не понимает, что у него спрашивают, он дает ответы на вопросы, которые не задают. Здесь нужен врач-психиатр — человеку плохо", — сказал политолог в беседе с Nation News.

Гаспарян также отметил, что поведение Навального в суде не соответствует статусу человека, который имеет юридическое образование. По словам политолога, у блогера наблюдается "острый недуг", а его выражения будут использованы ФБК для пропаганды оппозиционной повестки.

Мосгорсуд поддержал ходатайство ФСИН о замене Алексею Навальному условного наказания на реальное за систематические нарушения требований условного осуждения. Основатель ФБК пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.