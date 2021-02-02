"За попытку скрыть истинное лицо": Пригожин считает справедливым штраф "Радио Свобода"

Мировой суд оштрафовал ряд проектов юридического лица "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и его гендиректора Андрея Шарого на 2 миллиона 200 тысяч рублей.

Мировой суд оштрафовал ряд проектов юридического лица "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и его гендиректора Андрея Шарого на 2 миллиона 200 тысяч рублей.

Как сообщает Роскомнадзор, штраф был наложен за отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах СМИ-иноагентов. Решение суда прокомментировал петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.

"Я поздравляю коллектив Федерального Агентства Новостей, по заявлению которого оштрафована на 2 миллиона 200 тысяч рублей «Радио Свобода». Так держать. Американские налогоплательщики заплатят за то, что рупор антироссийской пропаганды, принадлежащей Госдепартаменту США, пытался скрыть свое истинное лицо", — передает его слова пресс-служба компании "Конкорд".

Заявление в Роскомнадзор о том, что такие ресурсы, как "Idel.Реалии", "Сибирь.Реалии", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и телеканал "Настоящее Время" (признаны иноагентами в России) не выполняют требований ведомства, подал генеральный директор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев.

Законопроект, согласно которому СМИ могут быть причислены к иностранным агентам, был принят в 2017 году. В конце декабря 2020 года Минюст впервые включил в реестр иноагентов физических лиц.