21:28 2 Февраля 2021Политика
Жириновский призвал посадить Навального на 20 лет
Блогер Алексей Навальный по российскому законодательству должен отсидеть за свои преступления не менее 15 лет, заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский.
Блогер Алексей Навальный по российскому законодательству должен отсидеть за свои преступления не менее 15 лет, заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский.
Депутат отметил, что после отбытия срока в тюрьме Навальный должен провести еще около пяти лет в лечебных учреждениях. Он подчеркнул, что Навальный несет ответственность за всех задержанных на несогласованных акциях протеста.
Суд вынес постановление о замене срока по делу "Ив Роше" блогеру с условного на реальный. Оставшиеся 2 года 8 месяцев он будет отбывать в колонии общего режима.