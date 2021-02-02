Жириновский призвал посадить Навального на 20 лет

Блогер Алексей Навальный по российскому законодательству должен отсидеть за свои преступления не менее 15 лет, заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Блогер Алексей Навальный по российскому законодательству должен отсидеть за свои преступления не менее 15 лет, заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Депутат отметил, что после отбытия срока в тюрьме Навальный должен провести еще около пяти лет в лечебных учреждениях. Он подчеркнул, что Навальный несет ответственность за всех задержанных на несогласованных акциях протеста.

Суд вынес постановление о замене срока по делу "Ив Роше" блогеру с условного на реальный. Оставшиеся 2 года 8 месяцев он будет отбывать в колонии общего режима.