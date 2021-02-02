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21:28   2 Февраля 2021
Политика

Жириновский призвал посадить Навального на 20 лет

Жириновский призвал посадить Навального на 20 лет

Блогер Алексей Навальный по российскому законодательству должен отсидеть за свои преступления не менее 15 лет, заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Депутат отметил, что после отбытия срока в тюрьме Навальный должен провести еще около пяти лет в лечебных учреждениях. Он подчеркнул, что Навальный несет ответственность за всех задержанных на несогласованных акциях протеста.

Суд вынес постановление о замене срока по делу "Ив Роше" блогеру с условного на реальный. Оставшиеся 2 года 8 месяцев он будет отбывать в колонии общего режима.

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#приговор #жириновский #навальный

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