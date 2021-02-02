"Мы спали друзьями": Бузова оговорилась в вопросе про отношения с Батрутдиновым

Певица и телеведущая Ольга Бузова ответила на слухи о романе с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.

Певица и телеведущая Ольга Бузова ответила на слухи о романе с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.

Знаменитостей долгое время подозревали в романе из-за их теплых отношений. Они часто появлялись на публике в компании друг друга и выглядели как влюбленная пара. Бузова решила расставить все точки над "i" и ответить на вопросы об их романе. В своем Instagram-аккаунте звезда заявила, что их связывала только дружба. Певица допустила смешную оговорку.

"Мы реально спали друзьями", — сообщила певица в микроблоге, отвечая на вопрос подписчика.

Публика разделилась на два лагеря. Одни восприняли фразу Бузовой за чистую монету, другие посмеялись над оговоркой "по Фрейду". Теперь поклонники артистки намекают, что именно Батрутдинов мог стать причиной ее разрыва с рэпером Давидом Манукяном.

Сам Дава готовит к выходу новый трек. На своей странице в Instagram он написал, что Бузова обнулила все, что между ними было.