Волочкова распродает недвижимость в элитном комплексе в Астрахани

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram-аккаунте объявление о продаже квартир в элитном жилом комплексе в Астрахани.

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram-аккаунте объявление о продаже квартир в элитном жилом комплексе в Астрахани.

Известная балерина рассказала, что обратилась за помощью по реализации недвижимости в профессиональное агентство. В соцсети Волочкова даже оставила телефон, по которому можно связаться с ее агентом.

По словам балерины, квартиры располагаются в элитном ЖК “Парус”. Панорамные окна открывают живописный вид на Волгу и астраханскую набережную. Также артистка отметила, что до Кремля "рукой подать", он в пяти минутах ходьбы.

“Одну квартиру я оставлю себе. На несколько квартир уже есть покупатели. Остальные, верю, найдут своих хозяев. Будем соседями”, — написала Волочкова под фото.

Недвижимость бывшей приме Большого театра досталась от ее экс-супруга, бизнесмена Игоря Вдовина. По неподтвержденной информации, всего балерина получила 22 квартиры, площадь каждой из которых составляет от 50 до 150 квадратных метров.

Причину продажи квартир Волочкова не назвала, однако пользователи Сети считают, что звезда находится в довольно бедственном положении. Балерина живет в роскошном особняке, имеет штат прислуги и часто отдыхает на Мальдивах. Судя по всему, доход артистки не покрывает всех ее запросов.